Ракетний удар по багатоповерхівці на Сирці: кількість загиблих стрімко зростає (фото)

Серед загиблих у будинку є діти.

Зростає кількість загиблих в Шевченківському районі Києва - на Сирці, де у багатоповерхівку 8 липня влучила російська ракета. Станом на 12:00 відомо про 11 жертв.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці. Вже 11 загиблих в цьому будинку", - повідомив мер.

Тим часом у ДСНС зауважили, що серед загиблих є четверо дітей. Окрім того, через удар по житловому будинку постраждало 25 людей. Наразі аварійні роботи тривають.

Зростає кількість загиблих в Шевченківському районі Києва.

На місці удару ракети РФ на Сирці досі тривають пошуки людей під завалами. / Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, зранку 8 липня у Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені підʼїзди. Один - було зруйновано повністю.

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