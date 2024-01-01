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Ракетний удар по Бєлгороду: ліквідовано офіцера РФ, який воював проти України – ГУР

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по Бєлгороду: ліквідовано офіцера РФ, який воював проти України – ГУР

Удар по Бєлгороду 30 грудня

У Бєлгороді 30 грудня пролунали вибухи.

У російському Бєлгороді вдень 30 грудня стався ракетний удар – Сили безпеки та оборони атакували військові об'єкти в місті. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що "бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів РФ.  

Про це пише пресслужба ГУР.

Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ було ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

"У листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі військового слідчого відділу РФ. До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет", - йдеться у повідомленні.

У ГУР також нагадали, що у російській окупаційній армії через втрати на війні проти України констатували гострий дефіцит молодших офіцерів та наказали прискорити вишкіл лейтенантів.

Нагадаємо, військовий експерт розкрив брехню РФ щодо удару по Бєлгороду.

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Дата публікації
Перегляди
1052
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