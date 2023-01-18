Ракетний удар по Дніпру: в Росії з’явилися стихійні меморіали (фото)

На згадку про жертв удару по багатоповерхівці у Дніпрі у російських містах несуть квіти та запалюють лампадки біля пам’ятників, пов’язаних із Україною.

Після терористичного ракетного удару, який було здійснено 14 січня російським літаком по багатоквартирному будинку у Дніпрі, стихійні меморіали біля пам'ятника українському поетові Тарасові Шевченку помітили у кількох містах РФ — зокрема, у Санкт-Петербурзі, Омську та Краснодарі.

Відповідні фото з’явилися у місцевих Telegram-каналах.

У Петербурзі біля пам’ятника Тарасу Шевченку свічками виклали назву обстріляного терористами міста Дніпро. Сюди потайки несуть квіти. Також жертв ракетного удару у такий спосіб поминають на вулиці Дніпропетровській в центрі міста.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

В сибірському місті Омську квіти несуть до пам'ятника Шевченкові на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Іподромної.

Фото: із соцмереж

У Краснодарі комунальні служби прибирають квіти, фото зруйнованого будинку та свічки біля погруддя Шевченка, але городяни приносять їх знову.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

У Єкатеринбурзі стихійний меморіал виник біля пам'ятника жертвам політичних репресій.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Перший стихійний меморіал з'явився у Москві біля пам'ятника Лесі Українці того ж дня, коли було завдано терористичного удару. Москвичі встановили там фото руйнувань та принесли квіти та дитячі іграшки. Поліція затримала біля пам'ятника щонайменше чотирьох людей.

Після цього квіти, фото та іграшки у російській столиці почали з’являтися біля пам'ятника Шевченку.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, журналісти російського видання "Важные истории" додзвонилися до начальника штабу авіаційної групи, яка причетна до ракетного теракту у Дніпрі. Той заявив, що "нікого не обстрілював" і висловив впевненість, що "Україна стане регіоном Росії".

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