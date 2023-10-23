Ракетний удар по лікарні в Газі: експерти проаналізували факти та сказали, хто спричинив вибух – CNN

Експертиза зображень і відео показує, що вибух лікарні в Газі спричинила ракета, а не авіаудар Ізраїлю.

За кілька днів після атаки на головну лікарню міста Гази Аль-Ахлі, що спричинила загибель сотні палестинців, суперечки між бойовиками ХАМАС та урядом Ізраїлю щодо винуватості все ще вирують. Але результати судово-медичного аналізу загальнодоступних зображень і відеозаписів вказують на причину вибуху.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

"Експертиза десятків відео, опублікованих у соціальних мережах, знятих незалежним журналістом, який працює на CNN у Газі, а також супутникових зображень, свідчить, що ракета, запущена з території Гази, розірвалася в повітрі, а вибух у лікарні став результатом часткового її приземлення на лікарняний комплекс", – повідомляє видання.

Експерти зі зброї та вибухівки з багаторічним досвідом оцінки пошкоджень від бомб, які переглянули візуальні докази, зазначили у коментарях CNN, що вважають це найбільш імовірним сценарієм. Водночас попереджають, що відсутність залишків боєприпасів або уламків на місці події ускладнює експертизу. Проте всі фахівці погодилися, що наявні докази пошкоджень на місці виключають удар з боку Ізраїлю.

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Про що заявляє Ізраїль

Ізраїль стверджує, що причиною вибуху стала ракета бойовиків "Ісламський джихад".

Пізніше представник Ради національної безпеки із посиланням на експертизу знімків і перехопленої інформації з відкритих джерел заявив, що Ізраїль "не несе відповідальності" за вибух в лікарні.

Палестинські офіційні особи та декілька арабських лідерів, тим не менш, звинувачують Ізраїль у тому, що він завдав удару по лікарні під час авіаударів, що тривають у Газі.

Ісламський джихад (або ІДЖ) – конкуруюча група ХАМАС – заперечує свою відповідальність.

Що виявило розслідування CNN

За останні кілька днів ЗМІ опублікували розслідування вибуху в лікарні Аль-Ахлі. Деякі дійшли діаметрально різних висновків, що відображає труднощі проведення такого аналізу дистанційно.

Але розслідування CNN, яке містить експертизу нічного відео вибуху та зображення поранених і вбитих у лікарняному комплексі, є спробою пролити світло на деталі вибуху за межами Ізраїлю та США.

В CNN проаналізували відео від 17 жовтня, яке свідчить, що ракета, яку було випущено з Гази, рухалася вгору, а потім змінила напрямок і вибухнула, залишивши коротку яскраву смугу світла в нічному небі над містом.

"Буквально через кілька хвилин на землі видно два вибухи, у тому числі один у лікарні Аль-Ахлі", – повідомляє видання.

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Свідчення експертів

Декілька експертів зі зброї повідомили CNN, що на відео телеканалу "Аль-Джазіра" видно, як ракета горить у небі перед тим, як впасти на територію лікарні, але вони не можуть з упевненістю сказати, що ці два інциденти пов’язані між собою.

"Я вважаю, що ракета вийшла з ладу, і вона не впала цілою. Ймовірно, вона з якоїсь причини розвалилася в повітрі, і її ракети врізався в автостоянку. Там залишки палива спалахнули й запалили автомобілі тощо, спричинивши сильний вибух, який ми бачили", – заявив європейський експерт, який працював над аналізом для НАТО та Європейського Союзу Маркус Шиллер.

Полковник ВПС США у відставці, колишній заступник директора Агентства національної безпеки США та військовий аналітик CNN Седрік Лейтон сказав, що повітряний вибух "свідчить про несправність ракети".

Старший інженер корпорації Rand у Вашингтоні Чад Оландт погодився, що яскравий спалах світла свідчить про несправність твердотільного ракетного двигуна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по лікарні в Секторі Гази вбив 800 людей! Хто випустив ракету? Байден зробив заяву!

Нагадаємо, удар по лікарні в Газі забрав життя понад 800 людей. Мусульманські країни все ще звинувачують Ізраїль в атаці.

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