Ракетний удар Росії по Павлограду: з'явилися фото наслідків

Жінці, яку вбила російська ракета, було 43 роки.
Влада уточнила, що внаслідок російського ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області загинула жінка.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка. Їй було 43 роки. Співчуття рідним... Пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок", - написав він.
За його словами, у Павлоградському районі українські захисники збили ворожу ракету. Втім, уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі.
Станом на 10 ранку вся інформація щодо ворожого обстрілу ще уточнюється.
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Нагадаємо, вранці 23 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. Зокрема, під атакою був Павлоград Дніпропестровської області.
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