Ракетно-космічна галузь РФ у вогні: у Пермі пожежа на важливому заводі

Пожежа на заводі АТ «Протон-ПМ» / © Exilenova+

Реклама

У російській Пермі виникла масштабна пожежа на території заводу АТ «Протон-ПМ», який виробляє двигуни для ракет. Вогонь охопив площу у 2100 кв. м.

Про це повідомили телеграм-канали.

Реклама

Пожежа на підприємстві «Протон-ПМ» спалахнула в селищі Нові Ляди, що розташоване поблизу Пермі. За попередньою інформацією, вогонь охопив будівлю цеху площею близько 2100 кв. м.

Реклама

АТ «Протон-ПМ» є одним із ключових підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузей Росії. Підприємство займається виготовленням потужних рідинних ракетних двигунів, а також комплектувальних для аерокосмічної та авіаційної промисловостей.

До слова, 23 серпня на території Іжорського промислового майданчика в Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа. Загорівся складський комплекс «Ответственное хранение Логистера» площею близько 80 тис. кв. м. Інформації про атаки безпілотників не надходило.

Новини партнерів

Новини партнерів