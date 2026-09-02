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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ракетно-космічна галузь РФ у вогні: у Пермі пожежа на важливому заводі

«Протон-ПМ» займається виготовленням потужних рідинних ракетних двигунів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа на заводі АТ «Протон-ПМ»

Пожежа на заводі АТ «Протон-ПМ» / © Exilenova+

У російській Пермі виникла масштабна пожежа на території заводу АТ «Протон-ПМ», який виробляє двигуни для ракет. Вогонь охопив площу у 2100 кв. м.

Про це повідомили телеграм-канали.

Пожежа на підприємстві «Протон-ПМ» спалахнула в селищі Нові Ляди, що розташоване поблизу Пермі. За попередньою інформацією, вогонь охопив будівлю цеху площею близько 2100 кв. м.

АТ «Протон-ПМ» є одним із ключових підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузей Росії. Підприємство займається виготовленням потужних рідинних ракетних двигунів, а також комплектувальних для аерокосмічної та авіаційної промисловостей.

До слова, 23 серпня на території Іжорського промислового майданчика в Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа. Загорівся складський комплекс «Ответственное хранение Логистера» площею близько 80 тис. кв. м. Інформації про атаки безпілотників не надходило.

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