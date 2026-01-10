ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Бєлгородщині: 600 тисяч росіян залишились без світла

За словами губернатора Бєлгородської області, наразі тривають роботи з відновлення постачання, однак ситуація є «надзвичайно складною».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Бєлгородщина без світла

Бєлгородщина без світла

У Бєлгородській області країни-агресорки Росії 600 тисяч мешканців 10 січня залишилися без електроенергії, опалення та води через ракетний удар України.

Про це написав губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков у Telegram.

За словами Гладкова, наразі тривають роботи з відновлення постачання, однак ситуація є «надзвичайно складною».

Як повідомили журналісти Reuters, у Бєлгороді вуличні ліхтарі не працюють, а місцеві мешканці орієнтуються за допомогою ручних ліхтариків та фар автомобілів.

Водночас в інформагентстві наголосили, що Росія часто атакує енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого українці страждають від щоденних відключень електроенергії, а цієї зими окупанти націлилися ще й на системи опалення. Зокрема через нічний удар Росії значна частина Києва наразі залишається без тепла.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie