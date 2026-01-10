- Дата публікації
Ракетний удар по Бєлгородщині: 600 тисяч росіян залишились без світла
За словами губернатора Бєлгородської області, наразі тривають роботи з відновлення постачання, однак ситуація є «надзвичайно складною».
У Бєлгородській області країни-агресорки Росії 600 тисяч мешканців 10 січня залишилися без електроенергії, опалення та води через ракетний удар України.
Про це написав губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков у Telegram.
За словами Гладкова, наразі тривають роботи з відновлення постачання, однак ситуація є «надзвичайно складною».
Як повідомили журналісти Reuters, у Бєлгороді вуличні ліхтарі не працюють, а місцеві мешканці орієнтуються за допомогою ручних ліхтариків та фар автомобілів.
Водночас в інформагентстві наголосили, що Росія часто атакує енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого українці страждають від щоденних відключень електроенергії, а цієї зими окупанти націлилися ще й на системи опалення. Зокрема через нічний удар Росії значна частина Києва наразі залишається без тепла.