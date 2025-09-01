- Дата публікації
Категорія
- Світ
Ракетний удар по Прикордонній службі ФСБ РФ: ліквідовано чимало офіцерів
Через ракетний удар по території РФ знищені офіцери Прикордонної служби ФСБ РФ.
У вівторок, 26 серпня, було завдано удару по місцю базування Прикордонної служби ФСБ РФ. Ліквідовано декілька офіцерів.
Про це повідомляє полковник ЗСУ Анатолій «Штефан» Штірліц.
За попередньою інформацією, це сталося на Бєлгородському напрямку.
Він повідомив, що внаслідок удару ліквідовано одразу 8 офіцерів Прикордонної служби ФСБ РФ.
«Внаслідок ракетного удару 26.08 було ліквідовано одразу 8 офіцерів Прикордонної служби ФСБ РФ. Смерть ворогам», — йдеться у повідомленні.
Інцидент прокоментував журналіст Юрій Бутусов, натякнувши на застосування українських ракет «Фламінго».
“Журавлики познайомилися з Фламінго?”, — іронічно зазначив він.
Нагадаємо, за минулу добу українським воїнам вдалося знищити 810 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 082 990 осіб.
Втрати у техніці орієнтовно склали:
танків — 11155 (+4)
бойових броньованих машин — 23229 (+17)
артилерійських систем — 32248 (+49)
РСЗВ — 1476
засоби ППО — 1213
літаків — 422
гелікоптерів — 341 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55276 (+214)
крилаті ракети — 3664
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60399 (+94)
спеціальна техніка — 3952