Світ
484
Ракетний удар по Прикордонній службі ФСБ РФ: ліквідовано чимало офіцерів

Через ракетний удар по території РФ знищені офіцери Прикордонної служби ФСБ РФ.

Катерина Сердюк
Офіцери ФСБ РФ

Офіцери ФСБ РФ

У вівторок, 26 серпня, було завдано удару по місцю базування Прикордонної служби ФСБ РФ. Ліквідовано декілька офіцерів.

Про це повідомляє полковник ЗСУ Анатолій «Штефан» Штірліц.

За попередньою інформацією, це сталося на Бєлгородському напрямку.

Він повідомив, що внаслідок удару ліквідовано одразу 8 офіцерів Прикордонної служби ФСБ РФ.

«Внаслідок ракетного удару 26.08 було ліквідовано одразу 8 офіцерів Прикордонної служби ФСБ РФ. Смерть ворогам», — йдеться у повідомленні.

Інцидент прокоментував журналіст Юрій Бутусов, натякнувши на застосування українських ракет «Фламінго».

“Журавлики познайомилися з Фламінго?”, — іронічно зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу українським воїнам вдалося знищити 810 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 082 990 осіб.

Втрати у техніці орієнтовно склали:

  • танків — 11155 (+4)

  • бойових броньованих машин — 23229 (+17)

  • артилерійських систем — 32248 (+49)

  • РСЗВ — 1476

  • засоби ППО — 1213

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341 (+1)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55276 (+214)

  • крилаті ракети — 3664

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60399 (+94)

  • спеціальна техніка — 3952

484
