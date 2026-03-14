Дим піднімається з будівлі посольства США в Багдаді, Ірак, субота, 14 березня 2026 року. / © Associated Press

Посольство США в столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного обстрілу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Внаслідок нападу з будівлі посольства піднявся дим, повідомили джерела, не надаючи подробиць щодо наслідків атаки.

Іракські чиновники заявили, що вертолітний майданчик у посольстві був вражений ракетою.

Як додає The Guardian, двоє співробітників служби безпеки повідомили AFP, що внаслідок нападу було уражено територію посольства. Одне джерело повідомило, що в посольство влучив безпілотник, а інше — що на дипломатичний комплекс упав снаряд, який, як вважається, був ракетою.

Західні ЗМІ звернулися до Державного департаменту США за коментарем, проте офіційної відповіді наразі не було.

Раніше видання Reuters повідомило, що в оточенні Трампа почався розкол через війну в Ірані.