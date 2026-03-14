ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
759
Час на прочитання
1 хв

Ракети атакували посольство США — що відомо

Посольство Сполучених Штатів у Багдаді (Ірак) зазнало атаки.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Дим піднімається з будівлі посольства США в Багдаді, Ірак, субота, 14 березня 2026 року. / © Associated Press

Про це повідомляє агентство Reuters.

Внаслідок нападу з будівлі посольства піднявся дим, повідомили джерела, не надаючи подробиць щодо наслідків атаки.

Іракські чиновники заявили, що вертолітний майданчик у посольстві був вражений ракетою.

Як додає The Guardian, двоє співробітників служби безпеки повідомили AFP, що внаслідок нападу було уражено територію посольства. Одне джерело повідомило, що в посольство влучив безпілотник, а інше — що на дипломатичний комплекс упав снаряд, який, як вважається, був ракетою.

Західні ЗМІ звернулися до Державного департаменту США за коментарем, проте офіційної відповіді наразі не було.

Раніше видання Reuters повідомило, що в оточенні Трампа почався розкол через війну в Ірані.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie