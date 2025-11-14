ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
433
Час на прочитання
2 хв

Ракети "Нептун" та дрони атакували Росію: які об’єкти уражено — Генштаб

Ударів завдано по пункту базування кораблів, НПЗ у Саратовській області РФ та місцю зберігання паливно-мастильних матеріалів у районі Енгельса.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

У ніч проти 14 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів ракетами «Нептун» та ударними БпЛА різних типів по території держави-агресорки. Зокрема, було уражено пункт базування кораблів «Новороссийск» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Внаслідок повітряного удару зафіксовано ураження інфраструктури порту і нафтового терміналу «Шесхаріс», а також пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.

«Термінал „Шесхаріс“ один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні», — уточнили в Генштабі.

Також підтверджено ураження нафтопереробного заводу «Саратовський» у Саратовській області РФ. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкту. Це підприємство також задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Окрім того було ураження інфраструктури підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів «Комбінат Крістал» у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкту.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада росіяни заявляли, що Краснодарський край РФ перебував під масованою атакою дронів. Вибухи лунали в Геленджику, Анапі, Туапсе та Новоросійську. В останньому виникла масштабна пожежа на нафтобазі у комплексі «Шесхарис».

За даними Reuters, Росія зупинила експорт нафти з порту «Новоросійськ» після атаки українських дронів 14 листопада. Компанія «Транснєфть» призупинила постачання нафти до порту.

