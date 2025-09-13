Ракети РФ долетять до будь-якої столиці Європи: Рютте заперечив існування "безпечних" країн

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами, генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що загроза з боку Росії стосується всього Альянсу, а не лише його східного флангу. За його словами, новітні російські ракети здатні досягти найвіддаленіших від кордону РФ західноєвропейських столиць майже так само швидко, як і до міст Балтії.

Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі 12 вересня.

Небезпечна «нерозсудливість» Росії та запуск Eastern Sentry

Марк Рютте повідомив, що 10 вересня численні російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. У відповідь на це були активовані системи протиповітряної оборони НАТО, які успішно забезпечили захист території Альянсу. Він підкреслив, що це була найбільша концентрація порушень повітряного простору НАТО, яку спостерігали досі, але це не був поодинокий інцидент.

Він додав, що раніше дрони вже порушували повітряний простір Румунії, Естонії, Латвії та Литви. За його словами, ці дії, незалежно від намірів, є «небезпечними та неприйнятними».

Після зустрічі Північноатлантичної ради, скликаної на запит Польщі, союзники висловили повну солідарність та засудили «нерозсудливу поведінку Росії». Рютте також оголосив про запуск нової військової ініціативи Eastern Sentry, яка має на меті посилити оборонну позицію Альянсу вздовж східного флангу.

Ця операція, яка розпочнеться найближчими днями, залучатиме сили оборони Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Вона включатиме не лише традиційні військові засоби, а й елементи, призначені для боротьби з дронами.

«Усі ми живемо на східному фланзі»

У відповідь на запитання щодо більшої вразливості країн із довгим кордоном з Росією, Марк Рютте категорично відкинув ідею про існування «безпечних» та «небезпечних» регіонів в межах Альянсу.

«Звісно, ​​проблема полягає в тому, що це стосується східного флангу, бо тут є пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам на східному фланзі. Але загалом, знаєте, мені не подобається ця думка про східний фланг, бо складається враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці, ніж коли живу в Таллінні. І це неправда, бо ці новітні російські ракети, коли їх запускатимуть, падатимуть зі швидкістю вп’ятеро більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться на п’ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таллінна чи Вільнюса. Тож у цьому сенсі погодьмось, що в межах цього альянсу з 32 країн ми всі живемо на східному фланзі», — наголосив Рютте.

Генсек НАТО додав, що операція Eastern Sentry є важливою, оскільки вона зосереджується на дуже специфічній проблемі порушень повітряного простору та забезпечує ефективніший і гнучкіший захист тієї частини території НАТО, де ця загроза є найбільшою.

«Східний фланг забезпечує першу лінію оборони для цього, і якщо ці дрони [росіян — ред.] пройдуть цю першу лінію оборони, їх можна буде знешкодити балістичними ракетами або іншими можливостями, які забезпечують спокій всьому Альянсу. Тож я думаю, що хоча ми працюємо над посиленням східної лінії оборони, це відбувається від імені всього альянсу», — підсумував Рютте.

