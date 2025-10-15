Ракети Tomahawk для України: в НАТО оцінили їхній вплив та можливу відповідь Росії

НАТО / © ТСН.ua

У штаб-квартирі НАТО вважають, що можливе постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk не стане вирішальним фактором, який переламає перебіг війни, але безумовно матиме вплив на полі бою. Водночас в Альянсі вкрай скептично оцінюють здатність Росії відповісти на цей крок чимось, окрім звичної агресивної риторики та ядерних погроз.

Про це пише «Європейська правда».

Як заявив високопосадовець Альянсу на умовах анонімності, ракети Tomahawk не будуть зброєю, що вирішить долю війни, але вони стануть важливим доповненням до вже наявних спроможностей України.

«Вони посилять Україну, і вони, безумовно, матимуть вплив, доповнивши далекобійні потужності України», — підкреслив представник НАТО.

Чиновник високо оцінив здобутки Сил оборони у здійсненні власних далекобійних ударів. Він окремо згадав ефективне використання українських ударних безпілотників та «нову крилату ракету, яка також успішно використовується для завдавання ударів на великі відстані», не уточнивши її назву.

«Ракети Tomahawk збільшать потенціал і розширять можливості, але вони лише доповнять те, чого Україна вже досягла», — пояснив він.

Найбільш впевнено представник Альянсу висловився щодо можливої реакції Кремля. Він заявив, що в НАТО дуже скептично ставляться до погроз Москви і не очікують жодних непередбачуваних військових кроків у відповідь.

«Щодо відповіді на „Томагавки“, я не думаю, що ми обов’язково побачимо нову зброю. Я думаю, що відповіддю буде продовження риторики, подібної до тієї, яку ми вже бачимо, подекуди безвідповідальної риторики, яка включає брязкання ядерною зброєю», — заявив представник Альянсу.

Він підсумував, що не вірить у наявність у Росії «якоїсь конкретної і не передбачуваної нами відповіді», яку вона могла б здійснити.

Нагадаємо, дипломат Валерій Чалий пояснив, що розмови про передачу Україні ракет Tomahawk є частиною великого геополітичного торгу між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. За його словами, головним «тригером» для Кремля є потенційна здатність цих ракет нести ядерну зброю, що в Москві розцінять як пряму участь США у війні.

Таким чином, Трамп використовує цю загрозу як важіль тиску на РФ у глобальних переговорах щодо контролю над озброєннями, оскільки Росія нездатна витримати нову гонку озброєнь. Водночас експерт застеріг, що навіть у разі передачі, йтиметься лише про невелику партію ракет, а не про масові постачання.