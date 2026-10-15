Ракети вдарили по РФ: "приліт" по аеродрому, з якого запускають літаки для бомбардування України

Ракети атакували аеродром у РФ / © Associated Press

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У Воронезькій області РФ ввечері, 14 жовтня, під ракетну атаку потрапив військовий аеродром «Борисоглєбськ», де базуються літаки — носії керованих авіабомб (КАБів).

Про це повідомляють Телеграм-канали.

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Після повідомлень про вибухи поблизу об’єкта з’явилася інформація про пожежу.

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Наразі не підтверджено, чи пошкоджено під час ракетної атаки літаки, склади боєприпасів або інфраструктуру аеродрому. Також немає перевірених даних про кількість влучань і причини пожежі.

Довідка: «Борисоглєбськ» розташований приблизно за 300 км від кордону України. Авіабаза пов’язана з розміщенням російської бойової авіації, зокрема літаків Су-34, Су-35 та Су-30СМ. Водночас актуальних даних про те, які саме машини перебували на стоянках під час нинішньої атаки, немає.

Особливу увагу привертають Су-34 — винищувачі-бомбардувальники, здатні застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБи). Російські війська використовують такі боєприпаси для ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що на російських військових аеродромах помітили активну підготовку стратегічних бомбардувальників та їхнє переміщення між авіабазами. Зокрема, на аеродромі «Енгельс» літаки вже споряджають крилатими ракетами. Це може свідчити про підготовку Росії до нового масованого удару по Україні.

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Дата публікації 07:31, 15.10.26 Кількість переглядів 39 Ракети вдарили по російському аеродрому Борисоглєбськ із носіями КАБів - відео

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