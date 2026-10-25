Ракети з ядерним потенціалом і рої дронів: як Росія допомагає КНДР посилювати армію

КНДР / © Associated Press

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Північна Корея продовжує вдосконалювати балістичні ракети та розвивати масове виробництво ударних безпілотників за сприяння Росії.

Про це пише The New York Times.

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За даними видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військова співпраця між Москвою та Пхеньяном активізувалася. Завдяки цьому КНДР отримала можливість модернізувати власні збройні сили та вдосконалювати наявні системи озброєння.

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На початку жовтня Північна Корея випробувала тактичну балістичну ракету, яка, за твердженнями Пхеньяна, здатна нести ядерний заряд.

За оцінками Південної Кореї та Японії, ракета подолала близько 700 кілометрів. Водночас північнокорейська сторона заявила про дальність польоту в 1000 кілометрів.

Розвиток ракетних технологій КНДР викликає дедалі більше занепокоєння в Сеулі. Як зазначає The New York Times, через п’ять днів після північнокорейського запуску Південна Корея вперше випробувала власну гіперзвукову балістичну ракету. За випробуванням спостерігав президент країни Лі Дже Мьон.

У виданні звернули увагу на незвичну оперативність реакції Сеула.

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«Південна Корея зазвичай реагує на ракетні випробування Північної Кореї короткими заявами, засуджуючи їх як провокаційні. Але через п’ять днів після запуску Північною Кореєю вона вперше випробувала власну гіперзвукову балістичну ракету, за якою спостерігав президент Лі Дже Мьон, що свідчить про те, що Сеул дедалі більше стурбований швидким розвитком ракетних технологій Північної Кореї», — пише видання.

За інформацією журналістів, Північна Корея отримує доступ до російських даних про застосування озброєння та відгуків про його ефективність у бойових умовах.

Аналітик Антон Пономаренко зазначив, що завдяки цьому Пхеньян зміг покращити точність і маневреність своїх ракет. На його думку, такі зміни роблять загрозу для Сеула «більш суттєвою».

Окрім ракет, Росія допомогла КНДР розвивати безпілотні системи та налагоджувати їхнє масове виробництво.

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Як зазначає The New York Times, Пхеньян враховує досвід бойових дій в Україні та на Близькому Сході. Зокрема, північнокорейські військові дійшли висновку, що відносно дешеві безпілотники можуть становити серйозну загрозу для дорогих систем протиповітряної оборони.

Під час військових навчань минулого місяця рій дронів атакував острів-ціль. Одночасно крилаті та балістичні ракети завдавали ударів із різних напрямків.

За оцінками оборонних експертів, подальший розвиток такої тактики може змусити Південну Корею та її союзників суттєво перебудовувати систему протиповітряної оборони, що потребуватиме значних фінансових витрат.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян прагне створити «найсильніші збройні сили у світі» завдяки прискоренню військової реформи за власною моделлю КНДР.

Ми раніше інформували, що сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина — Кім Йо Джон заявила про приведення в готовність «нових засобів реагування» і пропагандистських гучномовців уздовж кордону з Південною Кореєю.

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