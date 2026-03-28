Ракети закінчуються в усіх: на скільки Ірану вистачить запасів зброї

В Ірані закінчуються ракети / © Associated Press

Війна на Близькому Сході поступово перетворюється на змагання на витривалість обох сторін. Після початкових масованих атак інтенсивність іранських ракетних ударів помітно знизилася, що свідчить про виснаження арсеналів та перехід до тактики економії боєприпасів.

Про це пише видання Financial Times.

Зміна тактики та економія запасів

Замість шалених масованих обстрілів, які спостерігалися в перші дні війни, зараз Іран покладається на менші, але регулярні запуски безпілотників та балістичних ракет. За словами військових експертів, Тегеран усвідомлює, що конфлікт може серйозно затягнутися, тому свідомо нормує використання зброї. Зниження темпів також є прямим наслідком успішних ударів США та Ізраїлю по пускових установках і командних центрах.

Водночас іранська влада продовжує використовувати касетні боєголовки, які розпадаються перед перехопленням, створюючи ілюзію прориву протиповітряної оборони. Кожне падіння уламків у густонаселених районах активно використовується іранською пропагандою для створення паніки та перебільшення власних успіхів.

«Іранська здатність підтримувати нинішній рівень помсти багато в чому залежить від ефективності ударів США та Ізраїлю, які руйнують їхні пускові системи та інфраструктуру», — зазначає аналітик Том Карако.

Приховані арсенали та проблеми з виробництвом

Хоча можливості Ірану поповнювати свої запаси були серйозно підірвані через знищення заводів та ланцюгів постачання, країна все ще має значну кількість зброї. Експерти оцінюють, що в арсеналі Тегерана залишається від 1000 до 1500 балістичних ракет, а також велика кількість крилатих ракет та безпілотників. Значна частина цього озброєння надійно схована.

Якщо іранські військові продовжать здійснювати запуски з укріплених укриттів нинішніми зниженими темпами, їхніх запасів може вистачити ще на кілька тижнів. Крім того, існує ймовірність, що Іран навмисно тримає в резерві свої найсучасніші твердопаливні системи, які значно швидше розгортаються та є більш надійними.

Виснаження запасів в обох сторін

Попри активні бомбардування, американська розвідка може впевнено підтвердити знищення лише близько третини величезного ракетного арсеналу Ірану. Майже через місяць після початку військової операції значна частина іранської зброї залишається неушкодженою або ж надійно захованою у глибоких підземних тунелях.

Тегеран продовжує регулярно демонструвати свою боєздатність, випускаючи десятки безпілотників та балістичних ракет. Офіційні особи США змушені визнати, що розгалужені підземні об’єкти, в які Іран роками вкладав величезні ресурси, створюють дуже серйозні перешкоди для повного знищення ворожого військового потенціалу.

Водночас ракетний голод стає реальною проблемою і для самого Вашингтона. Через безпрецедентні масштаби бойових дій Пентагон стрімко вичерпує запаси стратегічних крилатих ракет Tomahawk, які є ключовим елементом американської військової стратегії на Близькому Сході.

За даними джерел, військові вже випустили понад 850 таких ракет, що є абсолютно нежиттєздатним темпом використання. Оскільки виробництво цих дорогих боєприпасів є вкрай повільним та обмеженим, посадовці вже відкрито обговорюють ризик повного вичерпання арсеналу безпосередньо в зоні бойових дій.