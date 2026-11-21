Радослав Сікорський / © Associated Press

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Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава висловить російській стороні «крайнє невдоволення» через порушення польського повітряного простору російськими об’єктами. Водночас польська влада очікує на підтвердження всіх неспростовних фактів інциденту.

Про це Сікорський сказав у суботу, 21 листопада, під час дня відкритих дверей у МЗС Польщі, його слова наводить видання tvn24.

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Коментуючи заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який згадав про порушення саме польського повітряного простору, а не повітряного простору Альянсу, Сікорський наголосив, що ці поняття фактично тотожні.

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«Польський простір і натовський — це одне й те саме. Звісно, ми висловимо наше крайнє невдоволення російській стороні. Чекаємо на підтвердження неспростовних фактів», — заявив глава польського МЗС.

За його словами, інцидент також обговорюватимуть у Брюсселі — як на військовому, так і на політичному рівнях.

Сікорський нагадав, що російські провокації та диверсії фіксують не лише в Польщі, а й у Німеччині, Данії та країнах Балтії. Крім того, російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір Румунії.

«Це війна і державний тероризм, який абсолютно не узгоджується з тим, що Путін говорить президенту Сполучених Штатів», — наголосив польський міністр.

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Сікорський заговорив про український досвід

Окремо очільник польського МЗС прокоментував питання інформування цивільного населення про повітряні загрози. Він звернув увагу на так звану «втому від попереджень», через яку люди з часом можуть переставати реагувати на повідомлення про небезпеку.

Як приклад Сікорський навів власні поїздки до Києва, під час яких спостерігав, що мешканці міста не завжди прямують до укриттів після повідомлень про наближення російських дронів.

На його думку, Польщі потрібна точніша система попереджень, подібна до тієї, яку використовують в Україні.

«Це означає, що нам потрібні точні попередження — саме такі, які українці отримують на свої смартфони. Це одна з багатьох сфер, у яких ми можемо швидко навчитися, перейнявши український досвід», — зазначив Сікорський.

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Нагадаємо, у п’ятницю рано-вранці три російські об’єкти порушили повітряний простір Польщі на південному сході країни під час однієї з наймасштабніших російських атак на захід України. Ракети впали у двох місцях Підкарпатського воєводства та в одному місці Люблінського воєводства. За попередніми даними, серед об’єктів міг бути реактивний дрон. Польські служби повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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