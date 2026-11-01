"Раніше він був у здоровому глузді": у Кремлі занепокоєні одержимістю Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

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Захоплення 74-річного Володимира Путіна середньовічною історією перетворилося на небезпечну одержимість, яка стала ідеологічним підґрунтям вторгнення Росії в Україну та обернулася масштабним кровопролиттям у центрі Європи. Кремлівський диктатор використовує власні трактування історії, щоб заперечувати українську державність і виправдовувати загарбницьку війну.

Про це пише британське видання The Times.

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Як зазначає видання, західні переговорники, які намагаються обговорювати з російським диктатором війну проти України та можливі шляхи її завершення, регулярно змушені вислуховувати тривалі історичні монологи. Замість предметної розмови про припинення бойових дій Путін може годинами розповідати про печенігів, Рюриків та інші події середньовічної історії.

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За допомогою таких екскурсів у далеке минуле глава Кремля намагається переконати співрозмовників у нібито історичних правах Росії на Україну та виправдати її поневолення.

Цього тижня з подібною поведінкою зіткнулися навіть керівники Фінляндії та Норвегії, які спілкувалися з Путіним телефоном. За інформацією The Times, значна частина 90-хвилинної розмови російського диктатора була присвячена середньовічній історії слов’ян.

Не став винятком і президент США Дональд Трамп. Під час відомої зустрічі в Анкориджі Путін також намагався провести для американського лідера своєрідну історичну лекцію.

Ідеологічне виправдання війни

Особливого значення захоплення Путіна історією набуло напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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У 2021 році російський диктатор опублікував велику статтю під назвою «Про історичну єдність росіян та українців». У ній він довільно трактував історичні події, фактично заперечуючи існування окремої української нації та самостійність української державності.

Цей текст став одним з ідеологічних обґрунтувань майбутньої агресії. Показово, що перед початком так званої спеціальної військової операції статтю Путіна зачитали військовослужбовцям російської армії.

Таким чином, історичні маніпуляції Кремля перетворилися не просто на особисте захоплення російського керівника, а на частину державної пропагандистської системи, покликаної переконати росіян у нібито законності війни проти України.

У Москві занепокоєні одержимістю диктатора

Як пише The Times, прагнення Путіна виправити те, що він вважає історичною несправедливістю щодо Росії, викликає занепокоєння навіть серед людей, наближених до Кремля.

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Одне з джерел видання, яке має зв’язки з російською владою, висловило сумнів у тому, наскільки адекватно диктатор тепер сприймає реальність.

«Раніше він завжди був у здоровому глузді, не втрачав зв’язку з реальністю. А тепер я вже не знаю», — розповів співрозмовник газети.

Водночас історичні погляди Путіна поступово стають офіційною державною доктриною Росії. Кремль переписав шкільні підручники історії, щоб привести їхній зміст у відповідність до уявлень диктатора про минуле.

Цей процес очолює колишній міністр культури РФ Володимир Мединський, якого вважають одним із найбільш відданих прихильників Путіна. Він також керував російськими делегаціями на переговорах з Україною.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере нещодавно заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з ним та президентом Фінляндії Олександром Стуббом не читав лекцій про історію слов’ян.

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