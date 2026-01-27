ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Ранковий ритуал пінгвінів: Мережу замилували свіжі кадри з Антарктиди

У Мережі з’явилися кадри пінгвінів в Антарктиді, що захоплюють.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пінгвіни

Пінгвіни

Вчений показав ранковий ритуал пінгвінів в Антарктиді. Так, вони один за одним пірнають у крижану воду — так вони починають свій день.

Кадри оприлюднив геофізик та учасник 30-ї української антарктичної експедиції Альберт Грабовецький.

«Субантарктичні пінгвіни пірнають в Південний океан», — підписав відеоролик вчений.

Раніше ми писали, що на станції «Вернадського» народилося перше пінгвінятко. Як зазначили науковці, пташеня з’явилося на світ у дуже символічний час — напередодні Дня Антарктиди.

“Перші спарювання ми помітили ще в середині вересня, і вже тоді це не було рідкісне явище. Тобто то не якась пара вибилася з "графіку", а була нормальна поведінка популяції», — зазначила біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.

У гнізді спершу побачили одне пінгвіненя. А згодом — їх стало двоє.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie