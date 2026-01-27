- Дата публікації
Ранковий ритуал пінгвінів: Мережу замилували свіжі кадри з Антарктиди
У Мережі з’явилися кадри пінгвінів в Антарктиді, що захоплюють.
Вчений показав ранковий ритуал пінгвінів в Антарктиді. Так, вони один за одним пірнають у крижану воду — так вони починають свій день.
Кадри оприлюднив геофізик та учасник 30-ї української антарктичної експедиції Альберт Грабовецький.
«Субантарктичні пінгвіни пірнають в Південний океан», — підписав відеоролик вчений.
Раніше ми писали, що на станції «Вернадського» народилося перше пінгвінятко. Як зазначили науковці, пташеня з’явилося на світ у дуже символічний час — напередодні Дня Антарктиди.
“Перші спарювання ми помітили ще в середині вересня, і вже тоді це не було рідкісне явище. Тобто то не якась пара вибилася з "графіку", а була нормальна поведінка популяції», — зазначила біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.
У гнізді спершу побачили одне пінгвіненя. А згодом — їх стало двоє.