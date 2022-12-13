Раптова перевірка боєготовності військ Білорусі: спостерігачі вказали на "важливий момент" (мапа)

У Білорусі у межах раптової перевірки боєздатності війська Лукашенка будуть облаштовувати мостові переправи через дві річки.

Про це повідомляє "Білоруські Гаюн".

Там нагадали про заяву Міноборони Білорусі, в які сказано, що серед запланованих заходів - "навести мостові переправи через річки Неман і Березина".

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"І це важливий момент. Вважаємо важливим наголосити, що ці річки не розташовані поблизу кордону з Україною", - йдеться в повідомленні спостерігачів.

"Білоруські Гаюн" пояснює, що річка Неман протікає у північно-західній частині країни, на територіях Мінської та Гродненської обл. і далі йде до Литви.

Своєю чергою, річка Березина повністю розташована на території Білорусі та протікає у чотирьох областях: Вітебській, Мінській, Могилівській та Гомельській.

"Найближча точка цієї річки до кордону з Україною — це її гирло, яке розташоване у селі Берегова Слобода (Речицький район, Гомельської області). І навіть із тієї точки до кордону з Україною ще мінімум 80 км", - додають аналітики.

Ситуація у Білорусі

Нагадаємо, від 13 грудня у Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка розпочалася раптова перевірка бойової готовності Збройних сил країни.

Крім того, росіяни у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Йдеться про 24 одиниці військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку.

Також у Білорусі викликають військовозобов'язаних медичних працівників до військкоматів і вручають їм повістки на збори.

Проте, в Інституті вивчення війни вважають вкрай малоймовірним вторгнення Білорусі в Україну в осяжному майбутньому.

Росіяни спеціально просувають тезу про імовірність наступу Білорусі, кажуть в ISW. Це є планованою інформаційною операцією, щоб притиснути українські сили до білоруського кордону і не дати їм підсилити українські операції в інших частинах фронту.

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