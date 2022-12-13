Раптова перевірка боєготовності військ Білорусі: у Міноборони РБ розповіли про завдання та головну мету (відео)

У Міноборони РБ зауважили, що завдання ЗС будуть поставлені, виходячи із аналізу досвіду проведення "спецоперації" в Україні.

Перевірка боєвої готовності підрозділів Збройних сил Білорусі має широкомасштабний характер, який надалі буде нарощуватися. Мета - проведення аналізу білоруських військових до боєготовності.

Про це повідомив державний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Олександр Вольфович.

"Перевірка має широкомасштабний характер. Відбувається раптово для керівництва ЗС РБ. В першу чергу, перевірять військові частини, які входять в комплект сил негейного реагування. Тобті ті військові частини, які першочергово будуть вирішувати завдання, відповідно до призначень у разі загостроння обстановки як на кордонах РБ, так і всередині країни. Під час перевірки буде відпрацьований широкий спектр завдань. Це - здійснення марша на великі відстані, взяття під охорону вогневих рубежів, виконання вогневих завдань, тактичних завдань. Тобто завдання будуть поставлені, виходячи із аналізу досвіду проведення "спецоперації" в Україні", - розповів він.

Держсекретар Радбезу додав, що до перевірки будуть долучені всі оперативні командування.

"Сьогодні підняті о 8-й ранку і готується до боєвої готовності одна із частин, яка перебуває на Південному операційному напрямку. Їй поставлене завдання по виходу та прикриттю взяття під охорону об'єкта на південному кордоні. В подальшому перевірка буде нарощуватися. Будуть приведені до перевірок всі оперативні командування. За підсумками буде зроблений глибокий аналіз, результати якого будуть докладені президентові", - заявив він.

Що відбуваться у Білорусі: останні новини

Нагадаємо, що диктатор Лукашенко доручив військовому керівництву розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії. Крім того, білоруська армія облаштовуватиме мостові переправи через дві річки. Цікаво, ці річки розташовані далеко від українського кордону, тому говорити про безпосердню підготовку до наступу поки не доводиться.

Вчора почала з'являтися інформація, що російські військові у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Спостерігачі зафіксували перекидання 24 одиниць військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометної батареї, машин зв'язку, інженерної техніки. Також режим Лукашенка розпочав викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки.

Українські прикордонники своєю чергою укріплюють райони вздовж усього кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігова.

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