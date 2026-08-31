Раптова повінь у Гранд-Каньйоні: є жертва, ще 15 туристів зникли безвісти

Рятувальні служби шукають туристів, з якими втрачено зв’язок / © Associated Press

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У національному парку Гранд-Каньйон в Аризоні після раптової повені виявили тіло 46-річного чоловіка. Повінь накрила район Брайт-Енджел, а також територію поблизу туристичної бази Phantom Ranch 29 серпня близько 14:30 за місцевим часом.

Про це повідомляють CNN та Euronews.

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На ранок 30 серпня, за даними адміністрації парку, із зони лиха було евакуйовано 62 особи. Рятувальники шукають щонайменше 15 людей.

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Повінь вивела з ладу єдиний водогін, що забезпечує водою відвідувачів і мешканців парку. Через це від понеділка туристи не зможуть залишатися на ніч у готелях і лоджах на території національного парку, а постійних мешканців закликали економити воду.

Тим часом служба NPS попередила, що 31 серпня в регіоні є висока ймовірність подальших злив та гроз, які можуть спричинити нові зливи або обвали каміння й ґрунту на туристичних стежках.

Нагадаємо, 26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся і затопив населені пункти. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

За останніми даними, зниклими безвісти залишаються 3000 осіб, із них 589 — іноземні громадяни. Водночас рятувальникам уже вдалося врятувати майже 8,2 тисячі осіб.

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