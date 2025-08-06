Раптова повінь в Індії зруйнувала місто в Гімалаях: є загиблі та зниклі

Повінь в Індії / © Associated Press

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Щонайменше четверо людей загинули, ще близько сотні вважаються зниклими безвісти внаслідок раптової повені, яка накрила місто Дхаралі в гірському штаті Уттаракханд на півночі Індії. Серед зниклих — цивільні та щонайменше восьмеро військових.

Про це пише The Guardian.

Про катастрофу повідомили місцеві та центральні органи влади, які вказують на потужну зливу як основну причину трагедії. Стихійне лихо застало людей зненацька: потік брудної води та уламків буквально увірвався в місто, коли десятки мешканців зібралися в храмі на святкування.

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На кадрах, поширених індійськими ЗМІ, видно, як буревій затоплює вулиці, руйнуючи будинки та багатоквартирні споруди. На тлі паніки чутно крики — місцеві мешканці намагалися врятуватись від водяної стихії, яка неслася з гір з шаленою швидкістю.

Індійська армія повідомила, що вже надіслала до регіону щонайменше 150 військових для проведення рятувальних операцій. Вони витягли з-під завалів близько 20 осіб, які вижили після зсуву.

Рятувальні роботи ускладнені, річки виходять з берегів

Через знищену інфраструктуру та зсуви рятувальникам складно дістатися до постраждалих районів. Вода в багатьох річках Уттаракханду вже перевищила критичні рівні, повідомляє Центральна комісія з водних ресурсів. Загроза нових зсувів та паводків зберігається.

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“Рятувальники працюють цілодобово, використовуючи всі доступні ресурси для пошуку зниклих”, — повідомив речник армії Суніл Бартвал. За його словами, “потужний зсув” спричинив миттєвий удар по всій долині.

Кліматична криза посилює небезпеку

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв надання всієї можливої допомоги.

Смертоносні паводки під час мусонного сезону (з червня по вересень) — не новина для Індії, однак експерти наголошують: зміна клімату у поєднанні з нераціональним будівництвом лише посилюють наслідки стихій.

“Глобальне потепління сприяє екстремальним опадам. Але ще більш небезпечним є бездумне перекриття річок, руйнування природного рельєфу і забудова нестабільних територій”, — зазначив екоактивіст Харджит Сінгх. “Ми самі створюємо умови для катастроф”.

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Історичний контекст: трагедії Уттаракханду

Регіон уже переживав масштабні стихійні лиха. У 2013 році повінь у Кедарнатху забрала життя понад 4000 осіб, а у 2021 році — прорив льодовика спричинив лавину в Чамолі, де загинули понад 200 людей. Нові катастрофи, за словами фахівців, можуть повторюватися ще частіше, якщо не вживати радикальних заходів.

Нагадаємо, в окрузі Вадодара, що в індійському штаті Гуджарат, сталася трагічна аварія — обвалився міст Муджпур Гамбхіра, внаслідок чого близько семи автомобілів злетіли у річку Вішвамітрі.

Щонайменше дев’ятеро людей загинули, серед них одна дитина. П’ятьох вдалося врятувати.