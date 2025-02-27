Раптове скасування переговорів між ЄС і США: офіційна причина і приховані нюанси

Офіційною причиною назвали “проблеми з розкладом”, однак у Європі таке рішення викликало несподіванку.

Запланована зустріч між очільницею зовнішньополітичного відомства ЄС Кайєю Каллас та держсекретарем США Марко Рубіо, яка мала відбутися у середу у Вашингтоні, була раптово скасована.

Про це повідомляє Associated Press.

“Європейські чиновники заявили, що їх застали зненацька, адже Каллас оголосила про переговори всього за два дні до цього”, – пише видання.

Кайя Каллас ще у понеділок заявила, що зустріч з Марко Рубіо буде присвячена питанням війни Росії проти України та трансатлантичним відносинам.

“Очевидно, що заяви, які надходять зі Сполучених Штатів, викликають у нас занепокоєння”, – сказала вона, додавши, що сподівається на збереження стабільних відносин між ЄС і США.

Високопоставлений представник США зазначив, що зустріч не була включена у публічний графік Марко Рубіо і її скасували через “неминучий конфлікт у розкладі”.

Втім, у Європі сумніваються, що причина лише у графіку. Адже напередодні американські політики неодноразово висловлювали скепсис щодо подальшої підтримки України та закликали до перегляду трансатлантичної політики.

В офісі Кайї Каллас не дали офіційного пояснення, чому зустріч зірвалася у такі короткі терміни.

Нагадаємо, поки президент США Дональд Трамп робить вигляд, що лише він має ключові карти для переговорів щодо завершення війни в Україні, у Європейського Союзу є “секретна зброя” – 200 мільярдів євро заморожених активів Росії.

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