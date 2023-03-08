Раптово перестала дихати: у Польщі померла 12-річна дівчинка з України

У Польщі раптово померла 12-річна дівчинка з України. Дитина знепритомніла і не дихала.

Про це повідомляє видання in Poland.

За даними ЗМІ, трагедія сталася в Устці Поморського воєводства вдень 7 березня. Попередньо відомо, що громадянка України знепритомніла й перестала дихати.

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Матір дитини розповіла, що все сталося вдома. На той момент жінка також була вдома і одразу викликала "швидку."

Медики, які приїхали, почали серцево-легеневу реанімацію. Згодом їм на допомогу прийшли пожежники, які привезли кисень, бо в машині "швидкої" його було замало

Лікарі реанімували дитину понад годину. На жаль, їхні старання не мали успіху.

Причину раптової смерті дівчинки з'ясовує прокуратура. Слідчі призначили розтин. Матері дівчинки надали україномовного психолога.

Нагадаємо, у графстві Девон знайшли непритомною на пляжі 14-річну дівчину з України. Її намагались врятувати місцеві медики, але зусилля були марними.

Згодом у МЗС України підтвердили смерть 14-річної дівчини і повідомили, що розслідування вже триває.

Як виявилося згодом, до Британії дівчинка виїхала разом із мамою через напад Росії на Україну. Українка ходила до школи в в Доуліші та добре навчалася. Близька подруга сім'ї, яка також живе в Доуліші, розповіла, що Альбіна була розумною дитиною, вона любила малювати та завжди слухалася своєї матері.

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