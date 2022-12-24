Раптово помер земляк Путіна: керував будівництвом підводних човнів, з яких обстрілювали Україну

Покійний 10 років тому очолив одне із найстаріших суднобудівних російських підприємств, розташоване у Петербурзі.

Генеральний директор російського суднобудівного підприємства “Адміралтейські верфі”, розташованого в західному порту Санкт-Петербурга, 66-річний Олександр Бузаков раптово помер у суботу, 24 грудня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-служба Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК).

“Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно”, — йдеться у повідомленні, в якому не уточнюють обставин смерті.

Відомо, що за час його керівництва “Адміралтейські верфі” почали спеціалізуватися на будівництві вдосконалених дизельних підводних човнів, здатних запускати крилаті ракети “Калібр”.

У квітні Москва заявляла, що використовувала дизельний підводний човен у Чорному морі для ударів по Україні.

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Напередодні, 23 грудня, пресслужба "Адміралтейських верфей" повідомила про спуск на воду підводного човна "Великі Луки". Бузаков був присутній на цьому заході.

Земляк російського президента Путіна Олександр Бузаков народився 1956 року.

У 1980-му він закінчив Ленінградський кораблебудівний інститут за спеціальністю “суднові силові установки” і прийшов на "Адміралтейські верфі", ставши технологом. У липні 2012 року його затвердили на посаді генерального директора.

Нагадаємо, раніше помер давній соратник президента РФ Володимира Путіна, колишній очільник Федеральної служби з контролю за наркотиками (ФКСН) Віктор Черкесов. Йому було 72 роки.

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