Раптово "прибрали" Венса: США їдуть на нові переговори з Іраном з іншою делегацією

Президент США Дональд Трамп планує найближчими днями направити до Пакистану свого спеціального посланника Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Метою візиту є участь у переговорах із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Про це з посиланням на двох представників адміністрації повідомляє CNN.

Головними представниками Вашингтона в Ісламабаді стануть Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Обидва спецпосланці вже протягом кількох місяців ведуть непублічну роботу з іранськими офіційними особами. Основним питанням порядку денного є потенційна угода щодо ядерних матеріалів Тегерана.

Чому віцепрезидент залишається у Вашингтоні

Попри важливість заходу, віцепрезидент США Джей Ді Венс наразі не планує особистої присутності на зустрічі. За інформацією офіційних осіб, це пов’язано з дипломатичним протоколом та складом іранської делегації.

Оскільки спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф не бере участі в поїздці, Венс також вирішив утриматися від візиту. У Білому домі саме Галібафа вважають главою іранської делегації та офіційним колегою віцепрезидента США.

«Віцепрезидент буде готовий вирушити до Ісламабада, якщо переговори просунуться вперед», — зазначають представники адміністрації.

Водночас члени штабу Венса вже перебувають у Пакистані та залучені до процесу.

Нинішня місія є логічним продовженням тривалої підготовчої роботи. Кушнер та Віткофф фокусуються на розв’язанні суперечностей навколо ядерних запасів Тегерана, що залишається однією з найскладніших тем у зовнішній політиці Білого дому.

За словами офіційних осіб, успіх цієї поїздки може відкрити шлях до повноцінного залучення керівництва обох країн у процес врегулювання та підписання остаточного документа.

Переговори США та Ірану — останні новини

Нагадаємо, за інформацією CNN, військові чиновники США розробляють план ударів по оборонних спорудах Ірану на випадок зриву режиму припинення вогню. Серед потенційних цілей розглядаються оборонні об’єкти навколо Ормузької протоки, південної частини Перської та Оманської заток.

Зокрема, під потенційним прицілом можуть опинитися малі швидкохідні ударні катери, мінні загороджувачі та інші асиметричні засоби, які Тегеран використовував для блокування ключових водних шляхів.

До слова, Трамп пояснив, чому війна в Ірані триває вже 8 тижнів, хоча раніше він обіцяв завершити її за чотири. За словами глави Білого дому, він не хоче поспішати та прагне досягти «чудової угоди», яка гарантуватиме безпеку США і світу від загрози ядерної зброї.

Водночас президент США наголосив, що якщо угоди не буде, він готовий завершити питання військовим шляхом.