Рай для туристів перетворився на пекло: тисячі людей утікають із острова Родос (відео)

Тисячі людей евакуювали з приватних будинків, пансіонатів і готелів на грецькому острові Родос після того, як лісові пожежі охопили більшу частину острова. Греція постраждала від тривалого періоду надзвичайної спеки, а сильний вітер ускладнює стримування поширення вогню.

Про це повідомляє The Guardian.

Місцевій владі довелося евакуювати з небезпечної території близько 30 000 людей. У поліції стверджують, що це найбільша пожежна евакуація за всю історію Греції.

Влада переправила 16 000 людей по суші, а 3 000 було евакуйовано морем. Інші втекли дорогою або на власному транспорті після того, як їм сказали залишити територію.

Кораблі берегової охорони та десятки приватних човнів провели евакуацію з пляжів у суботу після того, як сильні вітри розпалили лісові пожежі в південно-східній частині острова, популярному місці серед пляжів і стародавніх руїн.

Багатьом туристам довелося покинути свої готелі, коли велике полум'я досягло приморських сіл Кіотарі, Геннаді, Пефкі, Ліндос, Лардос і Калатос. Великі групи людей зібралися на вулицях під червоним і заповненим димом небом і чекали, коли їх вивезуть у безпечне місце.

Туристи та деякі місцеві жителі провели ніч у спортзалах, шкільних будівлях, критих стадіонах і конференц-залах готелів на острові.

Деякі туристи попрямували в аеропорт в надії вилетіти додому. Міністерство закордонних справ Греції заявило, що координуватиме дії з посольствами, щоб допомогти людям. Туроператори замовили додаткові чартерні рейси для посадки на Родосі, щоб забрати мандрівників.

У неділю, 23 липня, до 266 пожежників і 49 машин, які борються з вогнем на землі, приєдналися п’ять гелікоптерів і 10 літаків – сім грецьких, два турецьких і один хорватський. Ще 15 одиниць пожежних повітряних суден прибудуть пізніше цього дня.

У гірській частині Родосу пожежники намагаються зупинити поширення вогню на прилеглі густі ліси. Чиновники сказали, що погодні умови, зокрема сильний вітер, можуть ускладнити завдання пожежників.

Влада попередила, що боротьба з полум'ям триватиме кілька днів. Пожежі почалися в пік туристичного сезону на четвертому за величиною острові Греції. Минулого року Родос із населенням понад 100 тисяч прийняв близько 2,5 мільйонів туристів.

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