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Рай для туристів перетворився на пекло: тисячі людей утікають із острова Родос (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Рай для туристів перетворився на пекло: тисячі людей утікають із острова Родос (відео)

Тисячі туристів утікають із грецького острова Родос через лісові пожежі / Фото: скриншот з відео

Лісові пожежі охопили більшу частину популярного серед туристів грецького острова, підійшовши впритул до готелів.

Тисячі людей евакуювали з приватних будинків, пансіонатів і готелів на грецькому острові Родос після того, як лісові пожежі охопили більшу частину острова. Греція постраждала від тривалого періоду надзвичайної спеки, а сильний вітер ускладнює стримування поширення вогню.

Про це повідомляє The Guardian.

Місцевій владі довелося евакуювати з небезпечної території близько 30 000 людей. У поліції стверджують, що це найбільша пожежна евакуація за всю історію Греції. 

Влада переправила 16 000 людей по суші, а 3 000 було евакуйовано морем. Інші втекли дорогою або на власному транспорті після того, як їм сказали залишити територію.

Кораблі берегової охорони та десятки приватних човнів провели евакуацію з пляжів у суботу після того, як сильні вітри розпалили лісові пожежі в південно-східній частині острова, популярному місці серед пляжів і стародавніх руїн.

Багатьом туристам довелося покинути свої готелі, коли велике полум'я досягло приморських сіл Кіотарі, Геннаді, Пефкі, Ліндос, Лардос і Калатос. Великі групи людей зібралися на вулицях під червоним і заповненим димом небом і чекали, коли їх вивезуть у безпечне місце.

Туристи та деякі місцеві жителі провели ніч у спортзалах, шкільних будівлях, критих стадіонах і конференц-залах готелів на острові.

Деякі туристи попрямували в аеропорт в надії вилетіти додому. Міністерство закордонних справ Греції заявило, що координуватиме дії з посольствами, щоб допомогти людям.  Туроператори замовили додаткові чартерні рейси для посадки на Родосі, щоб забрати мандрівників.

У неділю, 23 липня, до 266 пожежників і 49 машин, які борються з вогнем на землі, приєдналися п’ять гелікоптерів і 10 літаків – сім грецьких, два турецьких і один хорватський.  Ще 15 одиниць пожежних повітряних суден прибудуть пізніше цього дня.

У гірській частині Родосу пожежники намагаються зупинити поширення вогню на прилеглі густі ліси. Чиновники сказали, що погодні умови, зокрема сильний вітер, можуть ускладнити завдання пожежників.

Влада попередила, що боротьба з полум'ям триватиме кілька днів. Пожежі почалися в пік туристичного сезону на четвертому за величиною острові Греції. Минулого року Родос із населенням понад 100 тисяч прийняв близько 2,5 мільйонів туристів.

Нагадаємо, на грецькому острові Родос вже п'ятий день вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка охопила всю Європу.

 
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Дата публікації
Перегляди
1302
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