Район оточили: у Молдові після атаки РФ на Україну знайшли уламки "Шахеда" (фото)

У Молдові 11 лютого в районі молдавсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed.

Про це повідомили прикордонники, пише Newsmaker.

Як повідомили молдавські прикордонники, район, де знайшли уламки бойового дрона, оточили.

Уламки "Шахеда" Фото: Прикордонна поліція Молдови

За заявою правоохоронців, ризику чи небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки громадського порядку.

"Підозрюємо, що знайдені уламки — один з безпілотників, збитих українською зенітною установкою", — зазначили у Прикордонній поліції.

Також президентка Молдови Мая Санду заявила, що цей інцидент є черговим нагадуванням, що російська агресія є загрозою для всього континенту.

Нагадаємо, на кордоні України затримали вісім ухилянтів, які намагалися незаконно прибути на територію Молдови.

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