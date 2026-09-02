Райські острови замість Китаю: розкрито нову схему, як РФ отримує деталі для ракет

Райські острови стали головним тіньовим хабом Росії для обходу санкцій / © pixabay.com

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Під час повномасштабної війни Росія перетворила популярні серед туристів Мальдівські острови на новий таємний хаб для закупівлі підсанкційних товарів подвійного призначення. Через цей південноазійський архіпелаг проходять сотні мільйонів доларів, за які Москва нелегально купує необхідну електроніку та західні авіаційні деталі.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Схема транзиту та підробка документів

Щоранку комерційний рейс російської авіакомпанії «Аерофлот» приземляється в Мале, де місцеві посередники швидко оформлюють західні вантажі без фізичних перевірок місцевої митниці. Після мінімального паперового контролю товари перевантажують на літак до Москви, виписуючи нові накладні вже без зазначення початкового європейського чи американського продавця.

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Через цю тіньову схему підсанкційні підприємства, зокрема найбільший внутрішній перевізник Росії S7 Airlines, отримують дефіцитні запчастини для свого старіючого флоту. Крім деталей для цивільної авіації, до країни-агресорки також потрапляють сучасні мікрочипи для систем наведення ракет та надміцні болти для реактивних винищувачів.

Рекордні прибутки та тиск Заходу

Якщо у 2021 році російський імпорт з Мальдівів становив менше 7 мільйонів доларів, то у 2022 році цей показник стрімко зріс до понад 630 мільйонів доларів. Завдяки різкому збільшенню обсягів транзиту та зборам за обслуговування вантажів Maldives Airports Company стала найприбутковішим державним підприємством країни за підсумками 2024 року.

Сполучені Штати Америки та країни Європи вже чинять потужний дипломатичний тиск на уряд Мальдівів, вимагаючи негайно перекрити цей канал незаконного постачання. Місцеві посадовці визнають існування проблеми, однак виправдовують відсутність належного контролю над вантажами гострою нестачею митного персоналу в головному аеропорту архіпелагу.

Нагадаємо, Росія продовжує обходити санкції, а США мовчать. Пауза в запровадженні адресних санкцій проти російських компаній та банків, які допомагають Москві обходити обмеження, триває вже 17 місяців. сенатори вимагають пояснень від Рубіо і Бессента

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