"Разом ми переможемо монстра": президент Литви зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Україна ніколи не залишиться наодинці у війні проти "монстра, яким керують імперіалістичні амбіції".

Про це йшлося у заяві президента Литви Ґітанаса Науседи під час його візиту до Києва 12 вересня на пресконференції з главою держави Володимиром Зеленським.

Він пообіцяв й надалі підтримувати Україну у війні проти РФ.

Науседа наголосив, що Литва бачить боротьбу України проти агресора як свою власну боротьбу.

"Україна ніколи не залишиться наодинці. Разом ми сильніші. Разом ми переможемо монстра, керованого імперіалістичними амбіціями", – сказав литовський президент.

Мужність українського народу в боротьбі, додав він, об'єднала весь демократичний світ.

"Литва була з Україною від початку війни і буде з нею до перемоги. Це не лише воля політиків, а литовського народу, який щиро прагне перемоги України, який щедро жертвує, який відкрив свої домівки і серця для українців", – зауважив Науседа.

Науседа нагадав, що підтримка України з боку Литви станом на осінь 2024 року становить майже 1,5 млрд євро, 647 млн євро з цієї допомоги призначені на військові цілі.

Раніше Литва зобов'язалася щорічно виділяти 0,25% свого ВВП на безпеку та оборону України. Це приблизно 190 млн євро.

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