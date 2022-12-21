Разом з Україною: понад 60 відомих локацій світу вимкнуть на годину світло

Так світ показує, що солідарний з Україною.

У середу, 21 грудня, понад 60 відомих локацій у 19 країнах світу вимкнуть на годину світло на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє фандрейзингова платформа UNITED24.

Зокрема, серед таких популярних світових пам'яток - Римський Колізей, Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

"Загалом понад 60 всесвітньо відомих локацій сьогодні вимкнуть о 20:00 світло на знак солідарності з народом України та закличуть своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень", - йдеться у повідомленні.

До слова, компанія #LightUpUkraine має на меті зібрати через UNITED24 кошти на придбання генераторів для українських лікарень.

Як повідомлялося, польські міста масово відмовляються від різдвяно-новорічних гулянь і святкової ілюмінації через високі ціни на електроенергію. Попередньо, на традиційні новорічні гуляння довелося б витратити з бюджету додаткові сотні мільйонів злотих.

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