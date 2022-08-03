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Реакція Китаю на візит Ненсі Пелосі на Тайвань та нові санкції Канади: головні новини ночі 3 серпня

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Реакція Китаю на візит Ненсі Пелосі на Тайвань та нові санкції Канади: головні новини ночі 3 серпня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 3 серпня:

  • Під час візиту на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі розпочалися масштабні навчання китайської армії, ВПС та флоту. Читати далі –>
  • Посла США викликали до МЗС Китаю через скандальний візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Читати далі –>
  • Канада розширила список санкцій проти Російської Федерації через війну, яку розв’язав Кремль проти України. Читати далі –>
  • Представник МЗС РФ в ООН не виключив конфлікту із застосуванням ядерної зброї. Читати далі –>
  • Українські військові завдали вогневого удару по базі російських окупантів у легендарній Чорнобаївці Херсонської області. Читати далі –>

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