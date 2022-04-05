Реакція на Бучу: один з найбагатших бізнесменів Чехії пожертвував мільйони на придбання зброї для ЗСУ

Чеський підприємець, побачивши кадри звірств окупантів у Бучі, вирішив підтримати українську армію.
Засновник та власник інтернет порталу Seznam.cz, який є головним ресурсом-пошуковцем у Чеській Республіці, один з найбагатших чеських підприємців Іво Лукачович оголосив про пожертву у розмірі 100 мільйонів чеських крон (понад 4 млн доларів США) на придбання зброї для українських збройних сил.
Про це він написав у своєму Twitter.
За його словами, кадри масового вбивства мирного населення російськими окупантами в українській Бучі глибоко його вразили.
“Тому я якнайшвидше посилаю 100 мільйонів крон на придбання зброї для героїчної української армії”, – написав Лукачович.
Він підкреслив, що зараз для вирішення конфлікту важливою є зброя. “Чим швидше зламаються ці російські безголові люди, тим більше буде врятовано невинних дітей, жінок і мирних жителів”, — заявив бізнесмен.
Záběry masakru v Buče z hlavy už asi nikdy nedostanu— Ivo Lukacovic (@ilblog) April 4, 2022
Posílám proto co nejdříve 100 miliónů CZK ze svého na @UKRinCZE na nákup zbraní pro hrdinnou armádu.
Čím dříve ty Rusácké bezmozky vypráskají, tím více nevinných dětí, žen a civilistů se podaří zachránit.
За даними журналу Forbes, Іво Лукачович займає 15-е місце за статками серед найбагатших людей в Чехії з активами близько 350 мільйонів доларів.
У посольстві України в Чеській Республіці вже подякували за цей вчинок. “Це дуже важливо. Недостатньо говорити про військові злочини Росії в Україні. Нам потрібно максимально посилити наших захисників, щоб вони якнайшвидше звільнили всі українські міста від окупантів”, – йдеться у повідомленні українських дипломатів.
Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями.
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