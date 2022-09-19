Реакція Росії на її невдачі на полі бою в Україні непередбачувана: генерал Міллі висловив застереження

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закликав американських військових до підвищеної пильності.

Про це він сказав після відвідування військової бази у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях, пише Reuters.

Генерал Міллі виступив із застереженням, зазначивши, що реакція Росії на завдані нею невдачі на полі бою в Україні непередбачувана, і закликав американські війська до підвищеної пильності.

Висловлювання Міллі стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу українських військ.

"Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...", – сказав Міллі.

Поїздка Міллі включала огляд протиповітряної оборони бази, яка включає ракетний комплекс Patriot, який використовуватиметься для оборони, якщо Росія ризикне вступити у війну з НАТО і атакуватиме базу.

За оцінками Міллі, американські війська в Європі не наражаються на будь-яку підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.

"Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі", - констатував він.

Міллі також сказав, що війна перебуває на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися "через кілька тижнів чи місяців".

"У зв'язку з цією обставиною ми повинні дуже уважно стежити за реакцією Росії на це", - резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський провів низку зустрічей та перемовин з міжнародними міністрами та лідерами Заходу.

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