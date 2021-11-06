Реакція США на пересування військ РФ і загибель Марілії Мендонси. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У CNN повідомили, що американський президент Джо Байден цього тижня направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса для висловлення занепокоєння США нарощуванням російських військ на кордоні з Україною. Читати далі –>
- У Бразилії внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка "Латинської Ґреммі" Марілія Мендонса. Читати далі –>
- Двоє членів Палати представників США від Республіканської партії Майк Роджерс і Майк Тернер закликають американського президента Джо Байдена збільшити військову допомогу для України. Читати далі –>
- У Нігерії п'ятого дня пошуків кількість загиблих внаслідок обвалення під час будівництва 21-поверхової будівлі в Лагосі зросла до 43. Читати далі –>
- У госпіталізованого президента Чеської Республіки Мілоша Земана підтвердився цироз печінки. Йому ввели шлунковий зонд для годування PEG. Читати далі –>