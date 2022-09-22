"Реакція Заходу може бути інакшою": російський опозиціонер розповів, чим для Росії може обернутися мобілізація

Мобілізація у Росії наврядчи затягне війну в Україні, але може посилитися жорстокість бойових дій.
Путін збирається відправити на війну непідготовлені до війни вояків, які стануть черговими жертвами у кровопролитній війні РФ проти України.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко.
"Україна, зрозуміло, аж ніяк на це не відреагує. Вона продовжуватиме робити свою справу. А от реакція Заходу може бути такою, що буде зрушення у бік надання Україні більш далекобійної артилерії, далекобійніших ракет, що вкрай необхідно зараз", - розповів експерт.
Нагадаємо, російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко також заявив, що російська влада бреше своїм громадянам про мобілізацію і причини війни проти України, тож росіяни відгукнуличя на істерику "кремлівського бункера" розкупленими в аеропортах квитками.
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