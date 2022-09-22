"Реакція Заходу може бути інакшою": російський опозиціонер розповів, чим для Росії може обернутися мобілізація

Мобілізація у Росії наврядчи затягне війну в Україні, але може посилитися жорстокість бойових дій.

Путін збирається відправити на війну непідготовлені до війни вояків, які стануть черговими жертвами у кровопролитній війні РФ проти України.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко.

"Я не впевнений, що це (мобілізація у РФ - ред.) збільшуватиме тривалість війни. Ймовірно, це призведе до більш кривавої фази, буде багато жертв. Тому що ті, яких насильно мобілізують і відправлять на фронт, – це абсолютно не підготовлені до війни люди, які просто збільшуватимуть кількість жертв з боку Росії", - припустив Яковенко. За його словами, для України нічого не зміниться, ЗСУ продовжать звільняти свою територію. Однак реакція Заходу може бути радикальнішою.

"Україна, зрозуміло, аж ніяк на це не відреагує. Вона продовжуватиме робити свою справу. А от реакція Заходу може бути такою, що буде зрушення у бік надання Україні більш далекобійної артилерії, далекобійніших ракет, що вкрай необхідно зараз", - розповів експерт.

Нагадаємо, російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко також заявив, що російська влада бреше своїм громадянам про мобілізацію і причини війни проти України, тож росіяни відгукнуличя на істерику "кремлівського бункера" розкупленими в аеропортах квитками.

Читайте також: