Реакція Путіна на різдвяне перемир’я шокувала Європу — заява Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував реакцію президента РФ Володимира Путіна на пропозицію запровадити хоча б коротке припинення вогню на різдвяні свята, назвавши її жорстокою та цинічною.

Про це глава уряду ФРН заявив під час виступу в Бундестазі напередодні саміту Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ.

Мерц наголосив, що Європейський Союз, Україна та Сполучені Штати зберігають спільну позицію щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій та досягнення миру. Водночас, за його словами, лише зважений і справедливий мирний план здатен гарантувати довгострокову безпеку не лише Україні, а й усьому європейському континенту.

Канцлер підкреслив, що останніми днями Берлін задіяв максимум можливих дипломатичних інструментів. «Більш інтенсивної дипломатії, ніж та, яку ми спостерігали останнім часом з боку Німеччини, просто не існує», — зазначив він.

Водночас Мерц звернув увагу на тих, хто вважає, що війну можна зупинити виключно переговорами. За його словами, відповіддю на такі очікування стала реакція Путіна на публічний заклик припинити вогонь хоча б на період Різдва.

«Те, як Москва відреагувала на моє прохання про різдвяне перемир’я, за рівнем цинізму й жорстокості не має аналогів», — заявив канцлер.

Саме тому, наголосив він, союзники України продовжують координувати спільні подальші кроки. Мерц окреслив ключові принципи, яких дотримуються партнери: мир не може бути досягнутий за рахунок України або безпеки Європи, а Київ не повинен зазнавати тиску з вимогою односторонніх чи неприйнятних територіальних поступок.

Крім того, Україна, за словами канцлера, має зберегти здатність ефективно захищатися від можливих майбутніх атак з боку Росії. Для цього необхідні потужні власні Збройні сили та надійні безпекові гарантії від міжнародних партнерів. У цьому напрямку, зазначив Мерц, під час нещодавніх консультацій у Берліні було зроблено важливі кроки вперед.

«Ми добре розуміємо ціну війни. Тепер мова йде про ціну миру. І до цієї ціни належить внесок Німеччини разом із союзниками у формування гарантій безпеки для України після припинення вогню», — підкреслив канцлер.

Він також додав, що конкретні параметри такої участі обговорюватимуться згодом — за умови, що дипломатичний процес найближчими тижнями не лише триватиме, а й принесе результат.

Нагадаємо, у Кремлі нахабно заявили, що Україна може використати перемир’я в якості перепочинку. Зокрема, речник російського очільника Дмитро Пєсков сказав, що Україна «має намір зупинити війну та досягти своїх цілей».