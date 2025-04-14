Реакція США на удари по Сумах та Кривому Рогу: як змінилася риторика американців

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Внаслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу загинуло 20 людей, дев’ятеро серед яких — діти. У Сумах ворожий снаряд забрав життя 35 людей, серед яких двоє дітей.

Реакція світових політиків виявилася неоднозначною, зокрема серед американської спільноти звучали фрази від «це не наша війна» до «це перетинає межу» та «зло потрібно зупинити».

Як змінювалася риторика американців щодо безжальних атак РФ по українських містах — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Реакція американського президента та сенаторів

Президент США Дональд Трамп пізно ввечері 6 квітня прокоментував удар по Кривому Рогу, який стався 4 квітня. Повертаючись до Вашингтона з чергового чемпіонату з гольфу у Флориді, на борту літака Air Force One, він розповів, що йому не подобаються бомбардування. Проте, американці продовжують вести переговори з Росією та намагаються її зупинити.

Колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Трамп також довго не коментував й події у Сумах.

За його словами, лише пізно вночі 13 квітня, американський лідер висловився про це на борту Air Force One. Як зауважив Трамп, Росія могла здійснити балістичну атаку на Суми помилково.

Також Трамп вважає, що це не «його війна, а Байдена».

«Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна — це жахливо», — сказав Трамп.

Остап Яриш зазначив, що російську атаку засудили республіканські сенатори і конгресмени, наближені до команди Трампа. Серед яких сенатори — Том Коттон, Ліндсі Грем, Роджер Вікер.

Коттон підкреслив, що порочність Путіна світ повинен засудити», Грем зауважив, що «єдина надія на закінчення цієї війни — це продовжувати калічити російську економіку», а Вікер нагадав, що у Путіна не має бажання «працювати на досягнення миру».

Як відреагували американські політики

Спеціальний посланець з особливих доручень президента США Річард Ґренелл раніше був налаштований проти України.

Він відомий своєю скандальною заявою про ядерну зброю України. За його словами, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, нібито належала агресорці Росії. На його думку, це «незручний факт».

Однак, на події у Сумах викликали в Ґренелла шок. А надто, що атака сталася у Вербну неділю.

«Атака у священний день Вербної неділі?! Боже милий», — написав Річард Ґренелл. у мережі Х.

Своєю чергою Духовний радник президента США Марк Бернс, реагуючи на атаку по Кривому Рогу, назвав обстріл терором.

Марк Бернс вважає, що весь світ повинен засудити жорстокість держави-агресорки.

«Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти такого терору. Віра — це вибір, а не почуття», — йдеться у дописі.

Після жорстокого удару по Сумах він закликав усіх вірян світу публічно засудити Росію та «виступити єдиним фронтом проти цього зла».

«Ось чому я назвав Путіна Злом… Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю — день, що має бути присвячений молитві та духовному оновленню для християн усього світу», — написав Бернс у соцмережі Х.

Зауважимо, що після візиту до України, духовний радник Трампа змінив свою позицію щодо її військової підтримки. Він зауважив, що помилявся щодо українського народу, адже повірив «фейковим новинам».

Держсекретар США Марко Рубіо коментуючи атаку по Сумах, прямо вказав, що атаку здійснили росіяни.

«Сполучені Штати висловлюють глибокі співчуття жертвам сьогоднішньої жахливої ​​російської ракетної атаки на Суми», — написав держсекретар у соцмережі.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю «переходить будь-яку межу пристойності«.

«Сьогоднішня атака російських сил по цивільних об’єктах у Сумах, здійснена у Вербну неділю, переходить усі межі пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед мирного населення. Як колишній військовий, я розумію, що таке цілевказання, і це — неправильно. Саме тому президент Трамп активно працює над припиненням цієї війни», — написав він.

Неоднозначна позиція посольства США

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк засудила атаку на місто Суми. Також вона зазначила, що під час удару росіяни використали ракети з касетною бойовою частиною, що значно збільшило кількість постраждалих та масштаб руйнувань.

«Наші молитви — разом із жителями Сум», — наголосила Брінк.

Раніше, коментуючи російський ракетний удар по Кривому Рогу, у посольстві США не засудили російську терористичну атаку та жодним словом не згадали про державу-агресорку.

Бріджит Брінк, публікуючи фото наслідків атаки зроблиа короткий допис у соцмережі, при цьому не уточнивши, що ракета була російською.

«Це жахливо, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей», — написала вона, не уточнивши, що ракета була російською.

Згодом, така реакція викликала хвилю обурення в Україні. Військові та нардепи розкритикували пост Брінк.

Потому, пані посол таки згадала Росію, та зауважила, що США висловлюють солідарність з народом України у день національної жалоби після ракетної атаки по Кривому Рогу.

«Ми висловлюємо солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Наші щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та поранених», — написала вона у соцмережі Х.

Що очікує Зеленський від США

Президент Зеленський в інтерв’ю 60 Minutes на CBS News констатував, що призупинення військової допомоги з боку США завдало Україні «значного болю», особливо під час російських балістичних ударів.

Він зазначив, що умова відновлення допомоги у вигляді припинення вогню виявилася несправедливою, оскільки Росія продовжила атаки, а обмеження стосувалися лише України.

«Виходить так, що мир через силу працює в один бік і лише в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід», — наголосив Зеленський.

Президент додав, що Путін ніколи не хотів завершити війну, тому припинення вогню не працює.

Водночас Зеленський висловив подяку партнерам за підтримку наголосив, що без американської підтримки Україна ризикує збільшенням людських і територіальних втрат, а досягнення швидкого і справедливого миру стане значно складнішим.

Зокрема під час інтерв’ю Зеленський наголосив, що Україні хотілося б сильнішої позиції США у контексті розв’язаної Росією війни.

А також, що з’являться умови «у бік Росії, а не у бік України».

Він зазначив, що в деяких питаннях з боку партнерів України відчувається невизначеність, а це іноді є гіршим, ніж сильний ворог.

«Але в нас є різні розмови на різному рівні, і іноді в деяких питаннях ми відчуваємо невизначеність партнерів. Наша ціль абсолютно така ж прозора і зрозуміла. Ми знаємо, хто Путін, ми йому не довіряємо. Ми боремось за себе, за свої права, свободи, і, я все ж таки вважаю, за спільні цінності з західним цивілізованим світом. Тому я й вважаю, що невизначеність іноді — гірше, ніж зрозумілий, сильний ворог», — розповів Зеленський.

Раніше ми повідомляли про те, що у Білому домі за будь-яку ціну хочуть домовитися з Кремлем, не розуміючи, що це лише збільшує впевненість Путіна у власній безкарності.

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