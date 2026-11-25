Втрати російської армії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Речник Кремля Дмитро Пєсков закликав не брати до уваги дані незалежних видань про втрати російської армії у війні проти України, які свідчать про сотні тисяч загиблих. Водночас представник російського диктатора Володимира Путіна не навів жодних альтернативних цифр.

Про це Пєсков заявив під час брифінгу, його слова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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Журналісти запитали речника Кремля про публікації незалежних видань, зокрема «Медузи», які повідомили, що Росія могла втратити близько 700 тисяч військових убитими під час війни проти України. У своїх матеріалах журналісти посилалися на власні підрахунки та дані, отримані зі зламаної бази Росстату.

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У відповідь Пєсков фактично відмовився коментувати наведені оцінки та закликав ігнорувати будь-які підрахунки, крім тих, які оприлюднює російське військове відомство.

«Єдиний, хто може офіційно оприлюднювати дані про втрати, — це Міністерство оборони Російської Федерації. Я пропоную не брати до уваги жодні інші дані», — заявив речник Кремля.

Водночас самого Міністерства оборони РФ із вересня 2022 року жодних нових офіційних даних про кількість загиблих російських військових не публікувало. Тодішній міністр оборони Сергій Шойгу востаннє називав цифру 5937 загиблих.

Тим часом 23 листопада видання «Медуза» та «Медіазона» повідомили, що загальні втрати російської армії в Україні становлять щонайменше 720 тисяч загиблих. Ця оцінка враховує також військовослужбовців із категорії зниклих безвісти. Без урахування зниклих, смерть яких поки не зареєстрована офіційно, кількість загиблих журналісти оцінюють більш ніж у 490 тисяч станом на кінець вересня 2026 року.

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Для підрахунків журналісти використали дані з бази Росстату, яку на початку листопада 2026 року зламали хакери з угруповань «Кіберпартизани Білорусі» та Silent Crow.

Попри заклики Кремля не довіряти незалежним оцінкам, російська влада вже понад чотири роки не оприлюднює актуальної офіційної статистики загиблих у війні проти України.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що зламана база даних Росстату свідчить про те, що від початку повномасштабної війни в Україні загинуло або зникло безвісти щонайменше 720 тисяч російських військових. Щоб приховати величезні втрати та масштаб катастрофи, таких військових записують як зниклих безвісти.

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