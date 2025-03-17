"Реальність буде більш конкретна": в РНБО розповіли, як західні ЗМІ "фантазують" про переговори

Реальна інформація про переговори щодо закінчення війни з'явиться пізніше, і буде вона більш конкретною, ніж та, що використовується зараз для медійного хайпу.

Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Зараз для західних медіа неймовірний час – можна фантазувати про перемовини, аналізувати та видавати це за інсайди з посиланням на кілька анонімних джерел. Плодити концепції, які здебільшого не стають реаліями переговорного процесу, але ж завжди можна сказати, що лежало на столі, просто не домовилися", – сказав він.

За його словами, саме так і народжуються різні "інсайди з назвами "територій" та інші "плани", які часто максимум можуть бути звичайними ідеями, одними з сотень, а інколи – вигадками.

"Реальність буде дещо пізніше і більш конкретна. Зараз час для медійного хайпу", – додав Коваленко.

Нагадаємо, як повідомили у виданні Clash Report, президент США Дональд Трамп має поговорити з кремлівським очільником Володимиром Путіним вранці 18 березня.

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