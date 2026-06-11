"Реально відпрацьовувати": українка назвала несподівані мінуси життя в одній з популярних країн ЄС

Данія / © Associated Press

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Данія залишається однією з країн Європи, яку українці часто розглядають для переїзду. Високий рівень безпеки, соціальна підтримка та стабільна економіка роблять її привабливою для багатьох сімей. Водночас життя в країні має свої особливості, про які варто знати заздалегідь.

Про це розповіла блогерка daria.chop.

Вона вже певний час проживає в Данії, тож поділилася власним досвідом та розповіла, з якими перевагами і труднощами можуть зіткнутися новоприбулі.

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Переваги життя в Данії

За її словами, однією з головних переваг країни залишається високий рівень безпеки. Також вона відзначає доброзичливе ставлення до українців та зрозумілу систему соціальної підтримки.

Найкращі перспективи працевлаштування, за словами українки, мають представники робітничих професій. Зокрема, йдеться про електриків, механіків, працівників сільського господарства та інших спеціалістів, на яких зберігається попит на ринку праці.

Що змінилося 2026 року

Водночас блогерка вважає, що умови для нових переселенців стали менш комфортними цьогоріч, ніж кілька років тому. Вона зазначає, що отримання соціальної допомоги тепер пов’язане з виконанням певних вимог місцевих органів влади.

«У вас буде багато обов’язків від комуни: практика, школа, постійні вимоги з пошуку роботи», — поділилася дівчина.

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Зокрема, від одержувачів підтримки можуть вимагати відвідування мовних курсів, участь у практиці або програмах інтеграції, а також активний пошук роботи. А виплати о 400 євро потрібно «реально відпрацьовувати».

Роботу знайти стало складніше

Ще одна проблема, на яку звертає увагу українка, — конкуренція на ринку праці. Якщо людина не має затребуваної кваліфікації або професійного досвіду, пошук вакансії може затягнутися.

За її словами, навіть на посади, які раніше вважалися доступними для новоприбулих, нині претендує більше кандидатів.

Ситуація з житлом

У Данії для біженців і надалі діють програми розміщення та надання житла. Однак, як зазначає українка, якість такого житла може відрізнятися залежно від муніципалітету та наявних ресурсів.

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Чи варто переїжджати

На думку блогерки, Данія залишається хорошим варіантом для тих, хто готовий інтегруватися, вивчати мову та активно шукати роботу. Водночас розраховувати виключно на соціальні виплати або швидке працевлаштування без професії вже не варто.

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