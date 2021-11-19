Реанімобіль із Саакашвілі залишив тюремну лікарню і прямує до військового госпіталю - ЗМІ

Переведення Саакашвілі до війського шпиталя - це єдина його умова для припинення голодування.

Реаномобіль з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі залишив тюремну лікарню №18 у Глдані і прямує до військогого госпіталю у м. Ґорі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Нагадаємо, сьогодні ввечері, 19 листопада, політик погодився припинити голодування, якщо його переведуть до військового шпитал. Відомо, що станом на 19 листопада третій президент Грузії голодує 50-й день. Його стан здоров'я дедалі погіршується.

Як повідомляє видання newsgeorgia.ge, 9 депутатів від опозиційної партії "Єдиний національний рух" також оголосили про припинення голодування. Вони без їжі були від 14 листопада. Раніше про припинення голодування повідомила грузинська політикиня Елене Хоштарія.Їхня вимога була переведення Саакашвілі до лікарні.

Нагадаємо, у Міхеіла Саакашвілі, який через ускладнення здоров'я потрапив до реанімації, виявили ураження мозку. Лікарі прогнозують, що у подальшому у політика може розвинутися кома з можливим летальним кінцем.

Раніше Саакашвілі знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. Згодом його перевели до реанімації тюремної лікарні у Глдані.

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