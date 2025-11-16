Цинічний аукціон: речі жертв Голокосту виставили на продаж

Ілюстративне фото з музею / © Pixabay

У Німеччині аукціон речей Голокосту викликав різке обурення єврейських організацій. На торги виставлені предмети, що належали жертвам нацистського режиму, включно з пошкодженими Зірками Давида та документами, що рятували життя.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міжнародний комітет Аушвіца (IAC).

Аукціонний будинок Felzmann запланував захід на понеділок у місті Нойс неподалік Дюссельдорфа.

IAC закликав скасувати аукціон. Виконавчий віце-президент комітету Крістоф Хойбнер охарактеризував продаж як «цинічний і безсоромний» і наголосив, що історія тих, хто пережив Голокост, експлуатується задля комерційної вигоди. Він зазначив, що документи та особисті речі жертв належать їхнім родинам і повинні зберігатися в музеях чи меморіальних виставках, а не ставати предметами торгівлі.

Серед лотів аукціону — документи нацистів про примусову стерилізацію в концтаборі Дахау, записи про компанії, насильно продані нацистам, паспорти євреїв, які втекли від переслідувань до Чилі та Аргентини, а також документи, що рятували життя, наприклад дозволи на звільнення ув’язнених із концентраційного табору Маутхаузен.

Особливу увагу привертають три щоденники анонімного польського єврея, який пережив війну, а також пошкоджені Зірки Давида з Бухенвальда та пов’язка зі Зіркою Давида. На аукціоні представлені й нацистські пропагандистські матеріали, зокрема буклети та плакати.

Представники єврейських організацій Європи закликали припинити аукціон, наголошуючи, що продаж подібних предметів є неприпустимим. Деякі лоти мають безпосередній зв’язок із відомими фігурами нацистського режиму, включно з цукерницею та золотим годинником Адольфа Гітлера.

Подія викликала суспільний резонанс і спровокувала дискусію про етичність торгівлі предметами, що мають історичну та особисту цінність для жертв Голокосту та їхніх нащадків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у світі 27 січня вшановують пам’ять жертв Голокосту. Нацисти масово вбивали євреїв, а зараз їхні методи використовують росіяни під час війни в Україні.