Речниця Лаврова цинічно “пожартувала” про Навального і Байдена після обміну в’язнями

У п’ятницю, 2 серпня, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова дозволила собі цинічний жарт про загиблого в російській колонії опозиційного політика Олексія Навального та президента США Джо Байдена.

У своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис із зображенням американського президента, який простягнув руку для рукостискання.

"Байден зустрічає Олексія Навального, якого він обміняв у в'єтнамців на сенатора Маккейна", - написала Захарова.

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Тим самим речниця відомства Лаврова висміяла загибель Олексія Навального в російській колонії 16 лютого, а також те, що американський сенатор Джон Маккейн під час війни у В'єтнамі провів п'ять з половиною років у полоні (1967-1973). Маккейн помер 25 серпня 2018 року.

Цю картинку почали радісно поширювати в російських Telegram-каналах невдовзі після масштабного обміну ув'язненими, проведеного між країнами Заходу та Росією.

Нагадаємо, напередодні, 1 серпня, у Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом, під час якого на волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний мав брати участь в обміні ув'язнених між РФ та країнами Заходу.

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