Речниця Лаврова заявила, що у разі впровадження нових санкцій США, Москва знає, як відповідати

Речниця Лаврова заявила, що у разі впровадження нових санкцій США, Москва знає, як відповідати

США розглядають можливість введення санкцій проти фінансової системи Росії.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москву не дивують заяви США щодо нових санкцій через агресію проти України. Натомість, вона каже, що Москва "знає, як відповідати".

Про це Захарова заявила на одному із російських телеканалів 9 січня.

"Це ж класика... По-різному намагаються переламати нас, зламати наш дух. Але ми знаємо, як відповідати", - сказала вона.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки розглядають можливість введення санкцій проти фінансової системи Росії.

А от очільниця МЗС Британії Елізабет Трасс заявляла, що Захід працює над серйозними санкціями проти фінансового сектору Росії. Вона наголосила, що агресором виступає РФ, нагадавши, що НАТО завжди був оборонним Альянсом.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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