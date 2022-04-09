Речниця МЗС Росії назвала український борщ проявом “нацизму та ксенофобії”: відео

Марія Захарова поширила вигадку про заборону кулінарних книг в Україні.

Прессекретарка російського МЗС Марія Захарова обґрунтувала наявність “нацизму” в Україні тим, що в кулінарних книгах називають борщ українською стравою.

Така заява прозвучала на одному з брифінгів міністерства.

Офіційна речниця зовнішньополітичного відомства РФ запевняла, що в Україні забороняються деякі кулінарні книги.

“Чому? Тому що не можна було ділитися борщем, ну не можна, він мав належати лише комусь одному. Ось лише одному народу, однієї національності. А так, щоб він був спільний, щоб у кожному місті чи кожному регіоні кожна господиня могла його приготувати по-своєму, — ні. На компроміси йти не хочуть. Так це і є те, що ми говоримо, — ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах”, — заявила Захарова.

Захарова заявила что основной причиной "спецоперации" рф является вопрос о национальности борща.pic.twitter.com/q74Jt7dEM5 — Токсичный контент (@SpiritOfSiberia) April 7, 2022

Нагадаємо, попри те, що Марія Захарова обіймає таку високу посаду і є, по суті, обличчям Росії, вона постійно потрапляє у скандали, пов'язані з брехнею, хамством, недоречними висловлюваннями у бік інших країн, політиків і, кажуть, навіть пияцтвом.

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