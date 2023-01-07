Речник Ердогана звинуватив Росію у затягуванні війни: Україна має побачити виведення військ

Калина, коментуючи переговори між Україною та РФ, вважає, що українці мають побачити конкретні кроки з боку росіян.

Речник турецького президента Реджепа Ердогана Ібрагім Калин висловив свою позицію щодо війни в Україні. Він поклав на Росію відповідальність за затягування бойових дій в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN Turk, коментуючи вчорашню розмову Ердогана з президентами Росії та України.

Спікер Ердогана висловив сподівання, що росіяни продовжать оголошене ними "перемир'я", а Україна приєднається до заклику.

"В основному російські бомбардування продовжують цю війну і ускладнюють будь-які переговори. Принаймні одностороннє припинення вогню означало, що Росія зупиниться, а потім і Україна. І це те, що наш президент вчора закликав до двох лідерів. Ми можемо домогтися локального припинення вогню. Це може перетворитися на своєрідне середовище переговорів, яке знову об’єднає учасників переговорів. Але ми будемо продовжувати повторювати ці заклики, розповідаючи факти. Жодна зі сторін, схоже, зараз не готова скласти зброю та сісти за стіл переговорів. І ми стурбовані тим, що побачимо подальшу ескалацію конфлікту в Україні протягом наступних кількох місяців", – додав представник Ердогана.

Калина, коментуючи переговори між Україною та РФ, вважає, що українці мають побачити конкретні кроки з боку росіян - це виведення військ та обмін полоненими - аби вони сіли за стіл переговорів.

" Українцям потрібно побачити якісь конкретні кроки з російського боку, такі як російський план виведення військ з території України та обмін полоненими, Запорізька АЕС, продовження зернової угоди", - сказав він.

Кремлівське "перемир'я" на Різдво

Нагадаємо, 5 січня російський президент-диктатор Путін наказав своїм військовим припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін в Україні на Різдво. У Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню на свята

Наступного дня у Міноборони Росії очікувано звинуватили Україну у недотриманні режиму "припинення вогню" на Різвдо, не згадуючи про обстріли окупантами. Про те, що російська армія не дотримується "перемир'я", яке ж сама запропонувала, підтвердили у Пентагоні.

Зернові "витівки" Росії, сила Ердогана та надводні безпілотники - інтерв'ю з Клименком

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