Речник МЗС України жорстко поставив Лукашенка на місце за слова про Зеленського: подробиці

Дії Лукашенка неодноразово критикували у Києві, адже він фактично сприяє російській агресії.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий жорстко відреагував на образливі слова Олександра Лукашенка про Володимира Зеленського.

У соцмережі Х дипломат відповів білоруському диктатору його ж стилем, назвавши його “тарганом”.

“Образи на адресу глави Української держави є неприпустимими, особливо від співучасника злочину агресії проти України. Крім того, перехід у сферу ентомології точно не піде на користь таргану”, – написав Тихий білоруською мовою.

Свій допис речник МЗС доповнив цитатою Лукашенка, в якій він назвав Зеленського “гнидою”. Білоруський диктатор уже використовував це слово на адресу українського президента у 2023 році.

Нагадаємо, самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що процес білорусько-російської інтеграції потрібно зробити незворотним.

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