Речовини є смертельними: у Німеччині затримали іноземця, який міг готуватися до хімічної атаки (фото)

У Німеччині в ніч проти 8 січня поліція затримала 32-річного іранця, підозрюваного у підготовці хімічної атаки. Поки що неясно, чи мав чоловік конкретну мету для атаки.

Про це інформує DPA.

Інцидент стався в Кастроп-Раукселі (Північний Рейн-Вестфалія). Його також звинувачують у "підготовці серйозного акту насильства, небезпечного для держави".

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"Підозрюється, що громадянин Ірану зберігав цианід і рицин з метою скоєння злочину", - підтвердили сьогодні вранці прокуратура Дюссельдорфа, а також поліція Реклінгхаузена та Мюнстера.

На думку фахівців Інституту Роберта Коха, рицин є високотоксичною речовиною, що входить до переліку бойової зброї до категорії "біозброя". Цианід також дуже токсичний. Навіть найнезначніші його кількості смертельні для людини.

У затриманні підозрюваного брали участь співробітники поліції, пожежники, а також співробітники Федерального управління кримінальної поліції та сапер. Багато військовослужбовців були у захисних костюмах. Зібрані докази доставили на спеціальний пункт дезактивації, повідомив кореспондент.

Поліція проводить термінове розслідування, заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройл.

"Ми отримали серйозну інформацію, яка спонукала поліцію втрутитися минулої ночі. Ми маємо дочекатися результатів розслідування", - додав Реул.

Mein besonderer Dank an die Kräfte von ⁦@rki_de⁩ und ⁦@bka⁩ die in dieser Nacht im Einsatz waren. Diese Spezialisten verdienen größten Respekt. https://t.co/Nk3jWUkJ5Y — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 8, 2023

Anti-Terror-Einsatz in NRW: Mann in Castrop-Rauxel soll islamistischen Anschlag geplant haben https://t.co/5Dz5tbhkIl — Kölner Stadt-Anzeiger (@KSTA) January 8, 2023

Нагадаємо, раніше у центрі Стамбула стався вибух, внаслідок якого загинуло 6 людей, 81 людина отримала травми. Згодом у Болгарії висунули звинувачення п'ятьом особам, яких звинувачують у співпраці з терористами.

Після цього поліція Стамбула затримала ще 47 осіб, серед яких – сирійська жінка, яку звинувачують у закладанні бомби. А згодом затримали ще одного підозрюваного в організації вибухів.

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