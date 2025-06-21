Референдум Орбана щодо долі України в ЄС провалився: опозиція звинувачує владу у фальсифікаціях

Опозиція Угорщини звинувачує уряд Орбана у фальсифікації результатів референдуму щодо вступу України до Євросоюзу / © pixabay.com

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Загальнонаціональний "референдум" Voks 2025, ініційований прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо вступу України до Європейського Союзу, зазнав повного провалу. Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр стверджує, що офіційні результати опитування, які заявляє влада, суттєво завищені та можуть бути сфальсифіковані.

Про це він заявив у дописі у соціальній мережі Facebook.

Неспроможність "народних консультацій" та сумніви опозиції

У п'ятницю, 20 червня, в Угорщині офіційно завершилося опитування Voks 2025, під час якого громадянам пропонували висловитися щодо можливого членства України в ЄС. Проте, за словами Петера Мадяра, фактична кількість учасників значно відрізняється від заявленої владою. Влада Угорщини стверджувала, що в опитуванні взяли участь 2 мільйони громадян, проте опозиція ставить ці цифри під сумнів.

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Петер Мадяр навів дані, які свідчать про те, що реальна участь була значно нижчою. Згідно з інформацією, отриманою з різних рівнів поштової служби, лише 3-7% розісланих громадянам "бюлетенів" були повернуті з регіонів країни. Це означає, що у паперовому голосуванні взяли участь щонайбільше 500 тисяч осіб, а кількість онлайн-відповідей була ще меншою, що підтвердив навіть урядовець Гергей Гуляш.

"Тотальний провал" кампанії Орбана

Мадяр також заявив, що урядова пропагандистська акція Voks 2025 зазнала повного фіаско.

"Тотальний провал урядової пропагандистської акції Voks 2025… Попри пропагандистську брехню, загальна кількість “виборців” може становити максимум 600 тисяч. І це найнижче число за всю “славну” історію Національних консультацій. І цього “вдалося” досягти лише за кілька місяців, за умов тотальної мобілізації та спалення десятків мільярдів державних коштів. Тотальний провал", — наголосив Мадяр, зауваживши, що ці кошти пішли на провокаційну рекламу та плакати.

Він також додав, що "корумповану владу не цікавлять справжні проблеми людей, і вони не наважуються дивитися людям в очі, тому лише листуються з ними". Він протиставив це власній кампанії "Голос нації", під час якої його партія особисто спілкувалася з громадянами по всій Угорщині, обговорюючи не лише Україну, а й "справжні угорські доленосні питання".

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Нагадаємо, кампанія Voks 2025 є частиною послідовної політики уряду Орбана, спрямованої на блокування або уповільнення євроінтеграції України, часто з використанням суперечливих методів. У її межах в Угорщині розмістили агітаційні плакати з фото Зеленського.

На початку червня Віктор Орбан розмірковував, що розширення Європейського Союзу є шляхетною ідеєю, проте Україна нібито "висмокче зі співдружності кожен євро", що призначався для зміцнення європейських родин, фермерів і промисловості.

Раніше, у травні, Віктор Орбан заявляв, що якщо Україну візьмуть до Євросоюзу, то автоматично ЄС стане учасником війни.